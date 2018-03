 Le chef de l'association des joueurs critique la «vente de feu» des Marlins 

Le directeur de l'Association des joueurs de baseball, Tony Clark, a affirmé que la décision des Marlins de Miami de reconstruire leur formation diffère du processus qui a permis aux Cubs de Chicago et aux Astros de Houston de gagner la Série mondiale puisqu'il soutient que les Marlins comptaient déjà sur une équipe compétitive.

Chuck King Associated Press JUPITER, Floride

«Ces équipes-là n'ont pas fait de vente de feu, a dit Clark, vendredi. Ces équipes-là connaissaient de mauvaises séquences. Et elles ont pu ajouter du talent. Quand vous avez une équipe qui compte déjà sur des joueurs talentueux et que vous la détruisez, c'est différent que de ne rien avoir et tenter de construire.»

Le syndicat des joueurs a déposé un grief contre les Marlins, les Pirates de Pittsburgh, les Athletics d'Oakland et les Rays de Tampa Bay il y a deux semaines, accusant ces équipes de ne pas utiliser l'argent reçu via la programme de partage des revenus pour améliorer leur formation.

À la suite de l'achat des Marlins par un groupe mené par Bruce Sherman en octobre, la direction de l'équipe, guidée par l'ancienne étoile des Yankees de New York Derek Jeter, a décidé d'échanger le joueur par excellence de la Ligue nationale Giancarlo Stanton, ainsi que Marcell Ozuna, Christian Yelich et Dee Gordon, contre des espoirs.

Clark a déclaré que ces décisions avaient eu des répercussions sur le marché des joueurs autonomes et «peut nuire à l'industrie dans son ensemble».

Les Marlins ont compilé un dossier de 77-85 en 2017 avec une masse salariale d'environ 117 millions US. La dernière saison gagnante des Marlins remonte à 2009 et ils n'ont pas participé aux séries éliminatoires depuis leur triomphe en Série mondiale en 2003.

Un total de 1,65 million de spectateurs a assisté aux matchs à domicile des Marlins en 2017, ce qui les place seulement devant les Athletics et les Rays au chapitre de l'assistance.