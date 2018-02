Les Giants retireront le numéro 25 de Barry Bonds

Les Giants ont dévoilé leurs plans mardi. Au cours de cette cérémonie du 11 août prochain, le septuple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la Nationale deviendra le 12e joueur des Giants de New York ou San Francisco dont le numéro sera retiré.

Bonds rejoindra ainsi un groupe de joueurs d'élite à avoir reçu pareil honneur: Orlando Cepeda (30), Juan Marichal (27), Willie Mays (24), Willie McCovey (44) et Gaylord Perry (36) de l'époque de San Francisco. Bill Terry (3), Mel Ott (4), Carl Hubbell (11) et Monte Irvin (20) sont les joueurs qui ont été honorés alors que l'équipe se trouvait toujours à New York. Christy Mathewson et John McGraw ont aussi été honorés, mais il n'y avait pas de numéro sur les uniformes à leur époque.

Maintenant âgé de 53 ans, Bonds a devancé Hank Aaron en frappant le 756e circuit de sa carrière le 7 août 2007. Il a terminé sa carrière de 22 saisons dans les Majeures avec 762 circuits.

En juillet 2015, Bonds a indiqué qu'un «énorme poids» lui avait été retiré des épaules quand les procureurs fédéraux ont abandonné les accusations criminelles à son endroit après des procédures de près de 10 ans en liens avec l'utilisation de stéroïdes.

Le nom de Bonds s'est retrouvé sur 56,4 pour cent des bulletins de vote du dernier scrutin mené pour l'admission au Temple de la renommée du baseball. À sa première année d'éligibilité, en 2013, il avait obtenu la faveur de 36,2 pour cent des électeurs.