 Tous les stades du Baseball majeur seront munis de filets protecteurs élargis 

Chacun des 30 stades du Baseball majeur sera muni de filets protecteurs qui s'étendront, au moins, jusqu'à l'extrémité la plus éloignée des abris des joueurs, le tout à temps pour le début de la saison.

Associated Press Los Angeles

Les dirigeants du Baseball majeur en ont fait l'annonce jeudi, à quelques heures d'une réunion des propriétaires d'équipes.

Dans une série de recommandations émises en décembre 2015, le Baseball majeur avait suggéré aux équipes d'installer des filets protecteurs jusqu'à l'extrémité des abris la plus proche du marbre.

Toutefois, une série de blessures à des spectateurs l'an dernier, a mené à la suggestion visant à élargir la taille des filets protecteurs.

Le 25 mai, au Yankee Stadium, un garçon a été atteint à la tête par une partie du bâton fracassé de Chris Carter. Deux mois plus tard, un spectateur assis au-delà de l'abri du premier but a été frappé par une fausse balle filant à près de 170 km/h frappée par Aaron Judge, des Yankees de New York.

Le 20 septembre, une fillette a dû être hospitalisée après avoir été touchée par une fausse balle de Todd Frazier, chronométrée à une vitesse semblable.