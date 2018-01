Vladimir Guerrero admis au Temple de la renommée

L'ex-voltigeur des Expos de Montréal, des Angels de Los Angeles, des Rangers du Texas et des Orioles de Baltimore a ainsi rejoint Juan Marichal et Pedro Martinez comme seuls Dominicains à Cooperstown.

Guerrero a obtenu 92,9 % des voix, soit 392 votes sur 422 bulletins dans ce scrutin mené auprès des Chroniqueurs de baseball d'Amérique. Un minimum de 75 % (317 votes) était nécessaire pour être admis. En 2017, il avait raté son intronisation par 15 voix seulement.

Si l'on se fie à sa page biographique sur le site du Temple de la renommée, c'est toutefois comme premier porte-couleurs des Angels d'Anaheim qu'il serait admis à Cooperstown.

Guerrero sera intronisé le 29 juillet prochain, en compagnie de Chipper Jones, Jim Thome - tous deux élus à leur première année d'éligibilité - et de Trevor Hoffman. Jack Morris et Alan Trammell ont quant à eux été élus par le comité des vétérans il y a un mois.

En 16 saisons dans les Majeures, le natif de Nizao a frappé 2590 coups sûrs, dont 477 doubles et 449 circuits pour des moyennes de ,318/,379/,553. En plus de produire 1496 points, Guerrero n'a été retiré que 985 fois sur des prises et n'a jamais connu une saison de plus de 95 retraits au bâton, un fait d'armes chez les frappeurs de puissance, d'autant plus quand on se rappelle son style débridé.

Joueur par excellence de l'Américaine à sa première saison avec les Angels en 2004, Guerrero a gagné huit Bâtons d'Argent et a été élu neuf fois au sein de l'équipe d'étoiles. Quatre fois il a terminé dans le top-4 au scrutin du joueur par excellence.