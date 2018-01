 Le canadien Justin Morneau met fin à une carrière de 14 saisons 

Le Canadien Justin Morneau, élu joueur le plus utile à son équipe en 2006, a annoncé sa retraite mercredi après une carrière de 14 saisons au Baseball majeur, principalement à titre de premier but des Twins du Minnesota.

Âgé de 36 ans et originaire de New Westminster en Colombie-Britannique, Morneau a frappé 1603 coups sûrs, dont 247 circuits, et a été nommé quatre fois au sein des équipes d'étoiles.

En 2006, il a affiché une moyenne au bâton de ,321 avec 34 circuits et 130 points produits.

Repêché par les Twins en 1999, Morneau a vu sa carrière perturbée par des symptômes liés aux commotions cérébrales. En 2010, alors qu'il connaissait une saison qui aurait pu valoir un deuxième titre de joueur le plus utile à son équipe, il a reçu un coup de genou à la tête de la part du joueur d'avant-champ John McDonald, des Blue Jays de Toronto, alors qu'il glissait au deuxième coussin.

Cet incident l'a tenu à l'écart du jeu pendant une moitié de saison et il n'a participé qu'à 69 parties l'année suivante.

En 2010, il a néanmoins présenté une moyenne au bâton de ,345 avec 18 circuits et 56 points produits en 81 parties.

En 2014, il a remporté le championnat des frappeurs dans la Ligue nationale avec les Rockies du Colorado, avec une moyenne de ,319.

Morneau n'a pas joué en 2017 et a participé à 58 rencontres avec les White Sox de Chicago en 2016.

Il demeurera associé avec les Twins à titre d'adjoint spécial.