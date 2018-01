Les Astros obtiennent le lanceur Gerrit Cole des Pirates

Associated Press

Les champions en titre de la Série mondiale ont ainsi ajouté un autre lanceur partant de qualité à leur rotation, qui inclut déjà notamment les anciens récipiendaires du trophée Cy Young Dallas Keuchel et Justin Verlander.

En retour, les Pirates ont obtenu les lanceurs droitiers Joe Musgrove et Michael Feliz, le troisième-but Colin Moran et le voltigeur Jason Martin.

La saison dernière, Cole a compilé un dossier de 12-12 avec une moyenne de 4,26. Âgé de 27 ans, il a été sélectionné au premier rang du repêchage en 2011 et a été invité au match des étoiles en 2015.

En 127 départs en carrière, Cole présente une fiche de 59-42 avec une moyenne de 3,50.

«Cette transaction nous donne de meilleures chances de gagner un autre titre au cours des deux prochaines saisons», a déclaré le directeur général des Astros, Jeff Luhnow.

Vendredi, Cole avait signé un contrat d'une saison et 6,75 millions $ US avec les Pirates, évitant ainsi l'arbitrage salarial. Cole sera à nouveau admissible à l'arbitrage après la prochaine saison et il devrait ensuite demander une importante augmentation de salaire en 2019, une des raisons expliquant son départ de Pittsburgh.

«Échanger Gerrit Cole n'a pas été une décision facile à prendre, a dit le directeur général des Pirates, Neal Huntington, dans un communiqué. Nous apprécions ce que Gerrit a fait pour l'équipe, particulièrement lors des saisons 2013 à 2015 quand il a joué un rôle important dans les succès de l'équipe en nous guidant vers les éliminatoires.

«En retour, nous avons obtenu quatre jeunes joueurs de qualités, dont trois que nous croyons être prêts à jouer des rôles importants dans l'équipe en 2018», a-t-il ajouté.