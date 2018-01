MLB: moisson de contrats pour éviter l'arbitrage salarial

Les Yankees de New York ont attribué des contrats d'un an à leurs six joueurs qui demeuraient admissibles à l'arbitrage salarial.

L'arrêt-court Didi Gregorius a accepté un contrat de 8,25 millions US$ vendredi, tandis que les lanceurs Sonny Gray et Dellin Betances se sont entendus pour 6,5 et 5,1 millions $ respectivement. Les Yankees ont également conclu des ententes avec les releveurs Adam Warren (3 315 000$) et Chasen Shreve (825 000$) et le receveur Austin Romine (1 100 000$).

Malgré ces nouveaux contrats, la masse salariale projetée des Yankees pour la prochaine saison demeure de 177 millions $ - soit 20 millions sous la masse salariale. La formation new-yorkaise, qui a payé la taxe de luxe lors de 15 saisons consécutives, ne souhaitait pas dépasser à nouveau le plafond salarial fixé à 197 millions $.

Gregorius a connu sa meilleure saison en carrière la saison dernière en maintenant une moyenne au bâton de ,287, dont 25 circuits et 87 points produits.

Grey a été acquis par des Athletics d'Oakland en retour de trois espoirs à la date limite des transactions et a maintenu une moyenne des points alloués de 3,72. Il a récolté quatre victoires en 11 départs dans l'uniforme des Yankees.

Betances a pris la place d'Aroldis Chapman, qui était suspendu, en avril dernier et a pris part à son quatrième match des étoiles. Il a cependant éprouvé quelques difficultés avec son contrôle et sa mécanique et a dû être relégué à un rôle plus marginal durant les éliminatoires. Il a terminé la saison avec une fiche de 3-6, dont 10 sauvetages, et a maintenu une moyenne de points alloués de 2,87 en 66 matchs.

Warren a quant à lui été utilisé à 46 reprises en relève, ratant 17 matchs en raison d'une blessure à l'épaule droite. Shreve a récolté un dossier de 4-1 et une moyenne de points alloués de 3,77 en 44 présences au monticule. C'était la première fois qu'il était admissible à l'arbitrage salarial après avoir obtenu un salaire de 552 425 $.

Romine a conservé une moyenne au bâton de ,218, frappant deux circuits et récoltant 21 points produits en 252 présences au bâton. Il était substitut de Gary Sanchez tout au long de la saison et a été employé davantage lors du premier mois de la campagne, lorsque Sanchez a subi une blessure au biceps.

Neufs joueurs s'entendent pour un an avec les Red Sox

L'arrêt-court Xander Bogaerts et le voltigeur Jackie Bradley fils figurent parmi les neuf joueurs qui se sont entendus pour un an avec les Red Sox de Boston.

Les lanceurs Joe Kelly, Drew Pomeranz, Eduardo Rodriguez et Brandon Workman, le joueur de champ intérieur Brock Holt et les receveurs Sandy Leon et Christian Vazquez ont également conclu des ententes avec les Red Sox, vendredi.

Mookie Betts demeure le seul joueur admissible à l'arbitrage salarial.

La formation bostonienne versera un salaire de 7,05 millions US$ à Bogaerts, soit une augmentation de 4,5 millions par rapport à l'an dernier. Le joueur de 25 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,273, avec une récolte de 10 circuits, 62 points produits et 15 vols de but.

Bradley obtiendra quant à lui un salaire de 6,1 millions $, soit une hausse de 3,6 millions. À 27 ans, il a conservé une moyenne au bâton de ,245 et a frappé 17 longues balles en plus de récolter 63 points produits.

Les Red Sox ont consenti 8,5 millions $ au lanceur gaucher Pomeranz, qui a conservé une fiche de 17-6 et une moyenne de points alloués de 3,32 et 835 000 $ à Workman, qui a maintenu un dossier de 1-1 et une moyenne de points alloués de 3,18.

Dallas Keuchel obtient 13,2M$ des Astros

Le lanceur partant des Astros de Houston Dallas Keuchel a signé un contrat d'une saison et 13,2 millions $ US après avoir aidé l'équipe à gagner un premier titre de la Série mondiale.

Les lanceurs Lance McCullers fils et Brad Peacock, ainsi que le receveur Evan Gattis, ont également signé des contrats d'une saison vendredi, avant que les joueurs et l'équipe s'échangent des propositions en arbitrage.

Keuchel a compilé un dossier de 14-5 avec une moyenne de 2,90 en saison régulière et de 2-2 avec une moyenne de 3,58 en cinq départs en séries éliminatoires. Récipiendaire du trophée Cy-Young dans la Ligue américaine en 2015, Keuchel touchait 9,2 millions $ en 2017.

Rendon s'entend avec les Nationals

Le troisième but des Nationals de Washington Anthony Rendon a plus que doublé son salaire en vue de la prochaine saison, signant une entente d'un an d'une valeur de 12,3 millions US$, vendredi.

Les deux parties ont ainsi évité l'arbitrage salarial.

Rendon a récolté 5,8 millions la saison dernière, lors de sa première année d'admissibilité à l'arbitrage salarial. Il a terminé au sixième rang des votes pour remporter le titre du joueur par excellence dans la Ligue nationale. Il a notamment aidé son équipe, décimée par les blessures, à remporter le titre de la section Est de la Ligue nationale pour une deuxième année consécutive, grâce à une moyenne au bâton de ,301 et une récolte de 25 circuits, 100 points produits et 41 doubles.

Les Nationals ont également consenti 2 525 000 $ au voltigeur Michael Taylor, qui a conservé une moyenne au bâton de ,271, dont 19 longues balles, 53 points produits et 17 vols de but.

Le lanceur droitier Tanner Roark a également évité l'arbitrage en concluant une entente d'un an.