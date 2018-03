Aaron Boone deviendrait le nouveau gérant des Yankees

Une personne au fait de la décision a révélé que les Yankees de New York avaient choisi l'analyste à la chaîne ESPN Aaron Boone pour succéder à Joe Girardi à titre de gérant.

Ronald Blum Associated Press New York

La personne a parlé sous le couvert de l'anonymat, vendredi soir, parce que la décision n'a pas encore été rendue publique par l'équipe.

Âgé de 44 ans, Boone n'a jamais été gérant et n'a jamais été entraîneur d'une équipe depuis qu'il a pris sa retraite en tant que joueur, au terme de la saison 2009. Le fait le plus marquant de sa carrière est survenu en 2003, lorsqu'il a frappé un circuit victorieux en 11e manche du septième match de la finale de championnat de l'Américaine, entre les Yankees et les Red Sox de Boston.