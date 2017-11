 Temple de la renommée: Vladimir Guerrero aura de nouveau sa chance 

Chipper Jones, Jim Thome et Omar Vizquel figurent parmi les 19 candidats dont les noms apparaissent pour la première fois sur le bulletin de vote du Temple de la renommée de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique.

Associated Press New York

Ils sont accompagnés de Johan Santana et Chris Carpenter. Parmi les autres nouveaux venus sur le bulletin comprenant 33 noms, on retrouve également Jamie Moyer, Andruw Jones, Carlos Lee, Kevin Millwood, Carlos Zambrano et Johnny Damon

Trevor Hoffman, à court de cinq votes l'année dernière, aura une nouvelle occasion de se faire élire, tout comme Vladimir Guerrero, Edgar Martinez, Roger Clemens, Barry Bonds, Mike Mussina et Curt Schilling.

Roy Halladay sera absent du bulletin pour une autre année. Le lanceur retraité a perdu la vie à l'âge de 40 ans, le 7 novembre, lorsque l'avion qu'il pilotait s'est écrasé en Floride. Un joueur qui meurt moins de cinq ans révolus après sa retraite est éligible à la prochaine élection six mois après son décès ou à la conclusion de la période de cinq ans après sa retraite, selon la première éventualité. Il a été fixé que le nom de Halladay sera sur le bulletin envoyé aux électeurs à la fin 2018.

Quelque 430 bulletins ont été envoyés aux électeurs admissibles par l'Association des chroniqueurs et un joueur doit obtenir au moins 75% de votes pour faire son entrée au Temple de la renommée.

Les électeurs, qui doivent être membres de l'association pendant 10 ans consécutifs, sont libres de faire connaître leurs choix et environ la moitié le font ces dernières années.

Tim Raines, Jeff Bagwell et Ivan Rodriguez ont été élus l'année dernière, lorsque Hoffman a obtenu 74% des votes. Guerrero a pour sa part recueilli 71,7%, suivi de Edgar Martinez (58,6%), Roger Clemens (54,1%), Barry Bonds (53,8%), Mike Mussina (51,8%) et Curt Schilling (45%).

Le bulletin:

Barry Bonds, Chris Carpenter, Roger Clemens, Johnny Damon, Vladimir Guerrero, Livan Hernandez, Trevor Hoffman, Orlando Hudson, Aubrey Huff, Jason Isringhausen, Andruw Jones, Chipper Jones, Jeff Kent, Carlos Lee, Brad Lidge, Edgar Martinez, Hideki Matsui, Fred McGriff, Kevin Millwood, Jamie Moyer, Mike Mussina, Manny Ramirez, Scott Rolen, Johan Santana, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Jim Thome, Omar Vizquel, Billy Wagner, Larry Walker, Kerry Wood, Carlos Zambrano.