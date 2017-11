Les Marlins écoutent les offres pour Giancarlo Stanton

Avant la première rencontre des propriétaires depuis l'achat par le groupe de Bruce Sherman de l'équipe, le mois dernier, Jeter a ajouté qu'il ne s'était pas encore entretenu avec Stanton.

L'ex-vedette des Yankees a précisé que «les rumeurs ont commencé quand Stanton a lui-même exprimé publiquement qu'il ne souhaitait pas faire partie d'une équipe en reconstruction».

Stanton touchera 295 millions US au cours des 10 prochaines années.

Jeter a affirmé que «(les Marlins) sont une organisation qui perd de l'argent depuis un certain temps, nous devons donc faire tourner le vent» et qu'il est plus facile «de pointer (Stanton) du doigt, puisque c'est lui qui touche le plus d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'une transaction sera effectuée».