Aaron Judge et Cody Bellinger, les recrues par excellence

Aaron Judge a été nommé la recrue de l'année dans l'Américaine, lundi soir, devenant le premier joueur des Yankees de New York à recevoir pareil honneur depuis Derek Jeter, en 1996. Du côté de la Nationale, Cody Bellinger, des Dodgers de Los Angeles, a reçu le même honneur.

Associated Press

Judge et Bellinger ont remporté ce titre de façon unanime lors d'un vote tenu parmi l'Association des journalistes de baseball des États-Unis.

Judge a conclu en beauté une première campagne magistrale au cours de laquelle il a cogné 52 longues balles, un sommet dans l'Américaine. Le puissant cogneur de six pieds sept pouces des Yankees est également finaliste pour le titre du joueur le plus utile.

Ichiro Suzuki, en 2001, et Fred Lynn, en 1975, sont les seuls joueurs de l'Américaine à avoir remporté les titres de recrue de l'année et de joueur le plus utile lors d'une même saison.

Judge a aidé les Yankees à atteindre les séries en tant qu'équipe repêchée. Ils ont défait les Twins du Minnesota lors du match éliminatoire et ils ont battu les Indians de Cleveland en cinq rencontres, lors de la série de sections. Les Yankees ont toutefois perdu en sept matchs contre les éventuels champions de la Série mondiale, les Astros de Houston, lors de la série de championnat de l'Américaine.

Le voltigeur des Red Sox de Boston Andrew Benintendi a terminé au deuxième rang, suivi de Trey Mancini, des Orioles de Baltimore dans l'Américaine.

Bellinger avait été établi comme favori pour s'emparer du titre de recrue de l'année grâce à ses 39 circuits cette saison, un record pour une recrue de la Nationale. Il est devenu le 18e joueur des Dodgers à se mériter l'honneur, un record des Majeures.

Âgé de 22 ans, Bellinger a connu une très bonne saison, produisant 97 points en 132 matchs après avoir commencé la campagne dans les mineures. Il a cependant éprouvé quelques difficultés lors des séries. Il a tout de même aidé les Dodgers à se rendre jusqu'au septième duel de la Série mondiale.

Les joueurs d'avant-champ Paul DeJong, des Cardinals de St. Louis, et Josh Bell, des Pirates de Pittsburgh, ont respectivement terminé aux deuxième et troisième rangs.