Les Dodgers forcent la tenue d'un 7e match

Justin Verlander semblait inébranlable, jusqu'à ce que la troupe de Dave Roberts relance la menace en sixième manche. Il a ainsi mis un terme à sa séquence de victoires (9-0) depuis son arrivée avec les Astros.

Les Dodgers ont ainsi forcé la tenue d'un septième et ultime match qui sera disputé mercredi soir au Dodger Stadium. Yu Darvish sera le partant pour la formation californienne. Le gérant des Astros, A.J. Hinch, n'a toutefois pas dévoilé qui donnera la réplique de son côté. Charlie Morton ou Lance McCullers Fils seraient dans la mire.

Taylor et Seager ont capitalisé sur les rares écarts de conduite de Verlander pour raviver l'espoir chez les Dodgers, leur procurant une avance de 2-1 en sixième manche.

Joc Pederson a poursuivi la remontée en cognant un circuit en solo en septième pour procurer une avance de deux points aux Dodgers.

Contrairement aux autres rencontres où les longues balles fusaient de partout, les deux lanceurs partants, qui s'étaient affrontés lors de la deuxième rencontre de la série, ont limité les frappeurs des deux équipes en début de rencontre.

Les Astros ont cependant été en mesure de prendre les devants 1-0 en troisième manche, grâce à un circuit de George Springer, son quatrième de la série.

Springer a profité du deuxième coup sûr alloué par Rich Hill pour expédier sa balle dans les estrades du champ opposé alors qu'il y avait deux retraits. Il s'agissait de sa quatrième longue balle de la série.

Les Dodgers ont frappé à la porte en sixième manche.

Austin Barnes a amorcé la manche en claquant un simple en direction du champ gauche. Atteint par la balle de Verlander, Chase Utley s'est rendu tranquillement au premier but, permettant à Barnes d'avancer sur les sentiers.

Taylor a profité des deux coureurs pour envoyer une flèche au champ droit, inscrivant un double d'un point. Seager a enchaîné en frappant un ballon-sacrifice en direction de Josh Reddick pour donner les devants à la formation californienne.

Avec un compte de 1-2 en septième manche, Pederson a envoyé la balle de Joe Musgrove au champ gauche, permettant aux Dodgers de prendre une avance de 3-1.

La puissante relève des Dodgers a effectué le travail par la suite, n'accordant aucun point en quatre manches et un tiers de travail. Brandon Morrow a retiré Alex Bregman sur un roulant en cinquième manche, tandis que Tony Watson, qui s'est mérité la victoire, a forcé Gonzalez à frapper un ballon alors qu'il y avait deux retraits en sixième manche. Kenta Maeda a par la suite sorti les Dodgers du pétrin en septième face à Jose Altuve, leur permettant ainsi de conserver leur avance de 3-1.

Kenley Jansen a été parfait durant les deux dernières manches de la rencontre et a empêché les Astros de mettre la main sur la première Série mondiale de leur histoire.

Verlander, qui a concédé deux points consécutifs en sixième manche, a retiré neuf frappeurs sur des prises.

En un peu plus de quatre manches de travail, Hill a quant à lui alloué quatre coups sûrs, un point mérité et un but sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises. Il a cependant été chassé du monticule en cinquième manche, après voir accordé un simple à Brian McCann et un double à Marwin Gonzalez, bien qu'il ait retiré Josh Reddick et Verlander sur des prises par la suite.

Jusqu'à présent, les deux équipes ont cogné 24 circuits dans cette Série mondiale; soit 10 du côté des Dodgers et 14 chez les Astros.