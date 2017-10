Les Nationals confirment l'embauche de Dave Martinez

À sa première expérience comme gérant, on s'attend à rien de moins que la conquête de la Série mondiale de la part de Dave Martinez.

Howard Fendrich Associated Press Washington

Les Nationals de Washington ont confirmé lundi l'embauche de l'adjoint à Joe Maddon, des Cubs de Chicago, pour les trois prochaines années, voire quatre, si l'équipe décide de se prévaloir de la clause d'option inscrite à son contrat.

Avant de seconder Joe Maddon pendant trois saisons avec les Cubs, Martinez a occupé le même poste pendant sept ans avec les Rays de Tampa Bay.

L'homme de 53 ans remplace Dusty Baker, que les Nationals ont laissé partir à la conclusion de son contrat de deux saisons, couronnées de deux titres de section dans l'Est de la Nationale et de 95 victoires chacune. Les Nationals ont par contre été éliminés au cinquième match de la série de division au cours de ces deux saisons: face aux Cubs cette année et aux Dodgers de Los Angeles en 2016.

Quand les Nats ont décidé de rompre les liens avec Baker, le directeur général, Mike Rizzo, a déclaré que les attentes avaient changé à Washington. «On veut la Série mondiale», a-t-il clairement énoncé.

Martinez devient ainsi le sixième gérant des Nationals en 10 ans. Avec des joueurs comme Bryce Harper, Max Scherzer et Stephen Strasburg, l'équipe a participé aux éliminatoires quatre fois au cours de cette période, mais n'a jamais remporté une seule série.

En 16 ans de carrière dans les Majeures, Martinez a joué pour neuf équipes, dont quatre saisons avec les Expos de Montréal. Surtout utilisé au champ extérieur, il a pris sa retraite en 2001.

L'équipe tiendra une conférence de presse officielle une fois la Série mondiale terminée.

L'entente de Martinez a été rapportée en premier dimanche par le Washington Post.