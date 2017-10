Les Astros défont les Dodgers 5-3

Si le premier match de la Série mondiale avait été plus tranquille, les deux suivants n'ont pas été de tout repos.

Les Astros de Houston ont explosé pour quatre points en deuxième manche et ils ont réussi à tenir le coup pour l'emporter 5-3 contre les Dodgers de Los Angeles, vendredi soir, à l'occasion du troisième duel de la série.

Les Astros, qui avaient signé une victoire spectaculaire de 7-5 en 12 manches au Dodger Stadium, mercredi, ont pris les devants 2-1 dans la finale du Baseball majeur. Le quatrième affrontement aura lieu samedi soir, au Minute Maid Park de Houston. Charlie Morton sera le partant pour les Astros tandis que Alex Wood lui donnera la réplique au monticule pour les Dodgers.

Se mesurant au lanceur Yu Darvish, qui n'avait pas perdu à Houston depuis le 9 août 2014, les Astros n'ont pas mis de temps avant de faire résonner leurs bâtons. Le Japonais s'est sorti d'impasse en première manche, mais les choses se sont compliquées en deuxième.

Darvish a accordé un circuit en solo à Yuli Gurriel avant de permettre un double à Josh Reddick, un but sur balles à Evan Gattis et des simples à Marwin Gonzalez et Brian McCann, qui a produit un point pour faire 2-0 Astros. Après un sacrifice d'Alex Bregman, Jose Altuve a ajouté un quatrième point en cognant un retentissant double dans la gauche, indiquant du même coup la porte de sortie au partant des Dodgers.

Le partant des Astros, Lance McCullers fils, a à son tour éprouvé des ennuis. Il a donné trois buts sur balles consécutifs, à Joc Pederson, Enrique Hernandez et Chris Taylor, mais il a forcé Corey Seager a se compromettre dans un double jeu qui a réduit l'écart à 4-1 en troisième manche. McCullers a ensuite complété le travail en retirant Justin Turner sur un roulant.

Les hommes du gérant A.J. Hinch se sont redonné une priorité de quatre points en cinquième manche, lorsque Tony Watson s'est amené au monticule pour les Dodgers. Reddick a claqué un simple et il a croisé le marbre quand Gattis a frappé un roulant vers Watson, qui a effectué un mauvais relais au premier coussin.

Connaissant une performance en dents de scie, McCullers a ouvert la porte aux visiteurs au cours de la sixième manche. Seager lui a soutiré un but sur balles et Turner s'est vengé en plaçant une balle en lieu sûr pour un double. McCullers a retiré Cody Bellinger sur des prises avant d'être remplacé par Brad Peacock.

Les Dodgers ont marqué leur deuxième point à la suite d'un roulant de Yasiel Puig, qui a fait avancer Seager et Turner de 90 pieds. Gattis, le receveur des Astros, a cependant offert un autre point à ses adversaires en laissant passer entre ses jambes un lancer de Peacock.

L'équipe locale a menacé en fin de sixième manche, mais George Springer est resté au deuxième but pendant que Altuve et Carlos Correa se faisaient retirer au bâton pour mettre un terme à la manche. Springer est également passé à quelques pieds d'augmenter l'avance de sa troupe en septième. Alors que les coussins étaient tous occupés, il a soulevé une très longue chandelle au champ centre qui a finalement été captée par Taylor.

Peacock, qui avait montré une fiche de 13-2 comme partant cette saison, a été excellent en relève. Il a signé un premier sauvetage en carrière en n'allouant qu'un but sur balles en trois manches et deux tiers. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.