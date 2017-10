Dustin Pedroia sur la touche pour sept mois

Pedroia a décidé de subir cette délicate intervention chirurgicale afin de se débarrasser de ses malaises récurrents qui l'ont miné tout au long de la dernière campagne. Il croyait avoir réglé ses problèmes avec une opération au ménisque, l'hiver dernier, mais ça n'a pas été le cas.

Par communiqué, les Red Sox ont indiqué que la procédure avait été effectuée par le Dr Riley Williams III, dans un hôpital de New York. L'équipe s'attend à ce qu'il sur la touche pendant sept mois.

Limité à 105 rencontres en 2017, Pedroia a maintenu une moyenne de ,293/,369/,392 avec sept circuits et 62 points produits. Il était clairement ennuyé par sa jambe dans le dernier droit, ne maintenant qu'une moyenne de ,242 en septembre. Il n'a produit que huit points et obtenu que trois coups sûrs de plus d'un but, dont un circuit, au cours du dernier mois du calendrier.

Âgé de 34 ans, Pedroia est le joueur des Red Sox qui compte le plus d'années de service avec l'équipe.

Parmi les joueurs pressentis pour le remplacer, notons Brock Holt, Deven Marrero, Marco Hernandez et Tzu-Wei Lin. L'équipe pourrait également être tentée d'offrir un nouveau contrat à Eduardo Nunez, acquis en juillet et qui a bien fait jusqu'à ce qu'une blessure au genou droit mette fin prématurément à sa saison le 9 septembre.