Les Yankees égalent la série

Jake Seiner Associated Press New York

Judge a donné le coup d'envoi à une spectaculaire remontée avec un circuit et a ajouté un double lors d'une poussée de quatre points en huitième manche, menant les imperturbables Yankees vers une victoire de 6-4 contre les Astros de Houston mardi soir.

Les exploits de Judge ont permis aux hommes de Joe Girardi d'égaler la série de championnat de la Ligue américaine à deux victoires de chaque côté, à la veille du cinquième match qui mettra aux prises Masahiro Tanaka pour les Yankees contre Dallas Keuchel.

Ces deux artilleurs s'étaient affrontés lors du premier rendez-vous entre les deux équipes, à Houston, gagné 2-1 par les Astros.

Les Yankees ont surmonté trois erreurs en défensive et effacé un déficit de 0-2 dans une deuxième série d'affilée après avoir fait le coup aux Indians de Cleveland, qu'ils ont éliminé en cinq matchs.

Le releveur Aroldis Chapman a préservé la victoire avec une neuvième manche parfaite, incluant deux retraits sur des prises, et les Yankees ont signé une cinquième victoire en autant de tentatives dans leur château-fort depuis le début des séries. Ils ont récolté une 18e victoire à leurs 21 derniers matchs à domicile.

Les «Baby Bombers» accusaient un recul de 4-0 contre le partant Lance McCullers fils, qui, jusque-là, avait neutralisé ses adversaires grâce à ses mordantes balles à effet, jusqu'à ce que Judge n'expédie une balle courbe du lanceur des Astros par-dessus la clôture du champ centre à titre de premier frappeur de la septième manche.

Il ne s'agissait que du deuxième coup sûr des Yankees dans le match.

«Une fois que nous sommes à portée de nos adversaires, tout peut arriver», a déclaré Judge.

Le gérant A.J. Hinch a remplacé McCullers après 81 lancers, Didi Gregorious a cogné un triple aux dépens de Chris Devenski et Gary Sanchez a poussé son coéquipier au marbre à l'aide d'un ballon-sacrifice avant la fin de la septième.

«J'ai eu l'impression que le circuit d'Aaron avait provoqué une petite étincelle», estimait Girardi.

Todd Frazier a amorcé la deuxième moitié de la huitième avec un double au champ gauche, et le frappeur suppléant Chase Headley l'a imité, même s'il est tombé entre les premier et deuxième coussins, a fait un pas en arrière avant de foncer vers le deuxième but où il est arrivé tout juste avant que Jose Altuve ne le touche.

«Panique, a résumé Headley. Je suis passé de l'un des plus beaux moments de ma carrière à l'un de mes pires en quelques secondes à peine. Heureusement, tout s'est bien terminé.»

Brett Gardner a fait marquer Frazier à l'aide d'un roulant et Judge s'est présenté au marbre devant des spectateurs emmitouflés qui s'étaient levés de leur siège. Il a étiré ses bras et à propulsé une balle glissante de Ken Giles, le lanceur perdant, sur le haut de la clôture du champ gauche, permettant à Jacoby Ellsbury d'égaler la marque à 4-4.

Après un simple de Gregorious permettant de placer des coureurs aux extrémités des sentiers, Sanchez a mis fin à une disette de 0-en-13 depuis le début de la série avec son double au champ centre droit.

Les Astros n'avaient pas subi de revers consécutifs depuis le début du mois de septembre, à Oakland, et ont affiché le meilleur dossier à l'étranger dans les Ligues majeures en saison régulière. Mardi, ils ont été limités à trois coups sûrs et affichent une moyenne cumulative de ,153.

Les Astros avaient pris les devants 3-0 en sixième manche grâce à un double bon pour trois points de Yuri Gurriel contre le partant Sonny Gray, de nouveau mal appuyé par l'offensive des Yankees.

Une erreur du deuxième but Starlin Castro sur un roulant de Brian McCann en septième manche a mené au quatrième point des Astros.