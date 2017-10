 Les Nationals battent les Cubs et forcent la tenue d'un match ultime 

Il y aura un cinquième et décisif match dans la série de premier tour opposant les Nationals de Washington et les Cubs de Chicago, dans la Nationale.

Michael Taylor a claqué un grand chelem et les Nationals ont dominé 5-0, mercredi, forçant la tenue d'un match ultime jeudi soir, à Washington.

Taylor a frappé la longue balle en huitième, contre Wade Davis. Les buts étaient remplis en vertu d'un simple et deux buts sur balles.

Trea Turner avait marqué le premier point en troisième sur une erreur de l'arrêt-court Addison Russell, sur une frappe de Ryan Zimmerman.

Turner a cogné un double, puis il a atteint le troisième but sur un mauvais lancer de Jake Arrieta. Russell a ensuite cafouillé sur le roulant de Zimmerman.

Stephen Strasburg (1-1) a été formidable en sept manches, retirant 12 frappeurs au bâton et ne permettant que trois coups sûrs, deux simples et un double. Il a permis deux but sur balles.

«Je me suis simplement concentré sur un lancer à la fois, tout en voulant durer le plus longtemps possible», a dit Strasburg, le premier choix lors du repêchage de 2009.

Bryce Harper n'a pas obtenu de coup sûr, mais il a soutiré un but sur balles et volé un coussin.

Arrieta (0-1) a concédé un point, deux coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches. Jon Lester a fait du beau travail en relève, limitant les dégâts à un point et un coup sûr, en trois manches et deux tiers.

C'était une mauvaise journée pour Russell: il a aussi été le dernier retrait de la rencontre, sur élan.

Kris Bryant a été retiré quatre fois au bâton. Champions en titre de la Série mondiale, les Cubs ont montré une fiche de 0 en 6 avec des coureurs en position de marquer.

«Nous devons juste faire un peu mieux à l'attaque, a dit le gérant des Cubs, Joe Maddon. Depuis le début de la série, ils ont été très bons, mais nous aussi. Écoutez, ils ont frappé un grand chelem (mercredi). Mais à part ça, les deux équipes ont livré un match assez semblable.»

Kyle Hendricks sera le partant des Cubs jeudi. Chez les Nationals, on s'attend à Gio Gonzalez ou Tanner Roark au monticule au début, avec Max Scherzer dans l'enclos.

«Peu importe qui ce sera, j'espère qu'il va lancer aussi bien que Stras, a dit le gérant des Nationals, Dusty Baker.

Les gagnants de la série vont se mesurer aux Dodgers à compter de samedi soir à Los Angeles, en série de championnat de la Nationale.