Les Red Sox montrent la porte à John Farrell

Associated Press Boston

L'équipe a annoncé sa décision mercredi, moins de 48 heures après sa défaite de 5-4 aux mains des Astros de Houston. Il restait toujours une saison au contrat de Farrell.

Pour la première fois de son histoire, les Red Sox ont remporté deux titres consécutifs dans l'Est, même en l'absence du frappeur de puissance David Ortiz. Ils ont aussi réussi l'exploit même si leur lanceur de 217 millions US, David Price, n'a pas commencé la saison en même temps que ses coéquipiers en raison d'une blessure et que le vainqueur du Cy Young dans l'Américaine en 2016, Rick Porcello, a connu des ennuis, comme en fait foi sa fiche de 11-17.

Farrell a conduit l'équipe à sa huitième conquête de la Série mondiale en 2013, à sa première saison. Il a toutefois essuyé de sévères critiques au cours des deux dernières campagnes, toutes marquées par une élimination au premier tour.