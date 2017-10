Les Yankees forcent la tenue d'un match ultime

Luis Severino a rebondi après un premier départ difficile en séries, Aaron Judge a frappé un coup sûr important et les Yankees de New York ont défait les Indians de Cleveland 7-3, lundi soir, pour créer l'égalité dans leur série de sections de l'Américaine.

Associated Press New York

Gary Sanchez a claqué une longue balle et Judge a cogné un double de deux points tôt dans la rencontre. Il s'agissait du premier coup sûr de Judge dans cette série, lui qui a été retiré sur des prises à 12 occasions en 15 présences au marbre.

Le partant des Indians, Trevor Bauer, a éprouvé des ennuis après avoir obtenu trois jours de repos et il a été chassé du match en deuxième manche. Il a accordé quatre points non mérités, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Indians, qui sont champions en titre de l'Américaine, ont connu une soirée difficile sur le terrain détrempé du Yankee Stadium et ils ont commis quatre erreurs. Il s'agissait d'un record d'équipe en séries et ces erreurs ont mené à six points. Les Indians n'avaient commis que 76 erreurs cette saison, le plus bas total des Majeures.

Severino, qui avait été malmené lors de la rencontre éliminatoire de l'Américaine contre les Twins du Minnesota, a alloué trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches au monticule. Il a également retiré neuf frappeurs au bâton.

Négociant avec une avance de 5-0 en début de match, Severino a permis deux points sur un circuit de Carlos Santana et un sur une claque en solo de Roberto Perez.

Tommy Kahnle est venu en relève de Dellin Betances en huitième manche et il a retiré six frappeurs pour enregistrer un premier sauvetage cette saison. Les Yankees ont porté à 3-0 leur fiche lorsqu'ils font face à l'élimination.

Sanchez a cogné sa deuxième longue balle de la série à la suite d'un lancer de Bryan Shaw, lors de la sixième manche. Il procurait alors une avance de 7-3 aux Yankees.

Après avoir évité d'être balayés en l'emportant 1-0, dimanche soir, les Yankees enverront sur la butte le gaucher CC Sabathia lors du cinquième et dernier match, mercredi, à Cleveland. Les Indians confieront la balle à Corey Kluber pour mettre la table à un affrontement revanche de la deuxième partie de cette série.

Le gagnant de cette série se mesurera aux Astros de Houston lors de la série de championnat de l'Américaine. Les Astros ont éliminé les Red Sox de Boston, plus tôt lundi.

Il faut remonter au 22 et 23 août pour noter la dernière fois que les Indians ont perdu deux matchs consécutifs à domicile. Avant la troisième rencontre de cette série, les Indians avaient montré un dossier de 35-4 à leurs 39 dernières parties.