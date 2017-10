Les Astros éliminent les Red Sox

Carlos Beltran a produit le point décisif avec un double d'un point en neuvième et Houston a battu les Red Sox 5-4, lundi, écartant ainsi Boston en quatre matchs, dans cette série de premier tour de l'Américaine.

Beltran a poussé au marbre Marwin Gonzalez, portant alors le score à 5-3. Cette frappe a été cruciale car en fin de neuvième, Rafael Devers a cogné un circuit à l'intérieur du terrain, amenant les Sox à un point de l'égalité.

Les choses allaient en rester là et Houston atteint donc la série de championnat d'une ligue, pour la première fois en 12 ans. En 2005, alors membres de la Ligue nationale, les Astros ont atteint la Série mondiale, étant toutefois balayés par les White Sox de Chicago.

«La ville de Houston en est encore à se rebâtir, a dit le gérant des Astros, A.J. Hinch. C'est facile de dire que l'ouragan (Harvey) est fini, mais la reconstruction va prendre beaucoup de temps. Nous voulons gagner pour ces gens-là, nous voulons gagner pour nous-mêmes, nous voulons gagner parce que ce qui nous motive, dès le début du camp d'entraînement, c'est d'essayer de remporter la Série mondiale.»

La poussée déterminante a débuté en huitième. Alex Bregman a claqué un circuit pour niveler le compte 3-3, puis Josh Reddick a frappé un simple d'un point du côté gauche. La balle était tout juste hors de la portée de l'arrêt-court Xander Bogaerts, qui s'était placé quelques pas vers le deuxième but.

Beltran a cogné son double contre le Monstre vert, faisant marquer Gonzalez. Ce dernier a été atteint par un tir, puis il s'est rendu au deuxième but grâce à un simple de Yuli Gurriel, qui obtenait son troisième coup sûr de la journée.

Contre Giles, Devers a envoyé une balle loin au champ centre que George Springer n'a pas réussi à capter, malgré un saut près du mur. La balle a roulé loin à sa gauche, et Devers a pu filer jusqu'au marbre.

Giles a toutefois repris le contrôle. Il a disposé de Christian Vazquez sur un roulant au troisième but, de Jackie Bradley fils sur élan, et de Dustin Pedroia sur un roulant au deuxième but.

La série de championnat de l'Américaine va commencer vendredi au Minute Maid Park, si les Yankees éliminent les Indians, ou à Cleveland, si ces derniers parviennent à battre New York.

Bogaerts a frappé un circuit en solo plus tôt dans le match. Andrew Benintendi a cogné une longue balle de deux points en cinquième face à Justin Verlander (2-0), qui faisait une toute première apparition en relève. Boston menait alors 3-2, mais les Astros ont eu le dernier mot.

Verlander est allé chercher huit retraits, ne faisant pas d'autre faux pas. Depuis son acquisition des Tigers, pour le dernier droit de la campagne, il a récolté sept victoires en autant de sorties.

«Ça montre un peu toute l'énergie qu'il amène, a dit Bregman, au sujet du gagnant de 196 matchs en carrière. Nous nous disons, «hé, il est au monticule, nous allons gagner'.»

Chris Sale (0-2), employé en relève lui aussi, a donné deux points et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a retiré six frappeurs au bâton et n'a pas alloué de but sur balles.