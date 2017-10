Tanaka et Bird aident les Yankees à éviter l'élimination

Masahiro Tanaka a été efficace pendant sept manches, Greg Bird a produit le seul point de la partie grâce à un circuit et les Yankees de New York ont évité l'élimination en blanchissant les Indians de Cleveland 1-0, dimanche soir.

Mike Fitzpatrick Associated Press New York

Les Yankees ont obtenu une superbe prestation de Tanaka lors d'un duel de lanceurs avec le partant des Indians, Carlos Carrasco. Tanaka a reçu l'aide du voltigeur étoile Aaron Judge lorsque ce dernier a privé Francisco Lindor d'une longue balle de deux points en sixième manche.

Bird a cogné son circuit en septième manche, aux dépens du releveur Andrew Miller, qui a encaissé la défaite.

Aroldis Chapman a retiré cinq frappeurs pour enregistrer le sauvetage. Alors qu'il y avait deux hommes sur les sentiers en neuvième manche, Chapman a retiré sur des prises Jay Bruce et il a forcé Carlos Santana a être retiré sur une chandelle au champ centre pour mettre fin à la rencontre.

Les Yankees ont réduit l'écart à 2-1 dans cette série de sections les opposant aux champions en titre de l'Américaine. Le quatrième match aura lieu lundi soir au Yankee Stadium. Luis Severino obtiendra le départ pour les Yankees tandis que les Indians feront confiance à Trevor Bauer, qui a remporté la première partie de cette série.

Les Yankees ont rebondi après avoir subi un revers crève-coeur lors du deuxième match, vendredi, ce qui a mené à de virulentes critiques envers leur gérant, Joe Girardi, qui a été hué par ses partisans lors des présentations d'avant-match, dimanche.

Les Indians avaient gagné leurs six dernières parties lors des séries de sections de l'Américaine, une de moins que le record des Yankees, établi de 2009 à 2011.

Le jeu de la rencontre a sans contredit été l'attrapé de Judge. Alors que les deux formations étaient à égalité 0-0 et qu'il y avait un coureur sur les sentiers, Lindor a expédié un tir de Tanaka vers le champ droit. Judge a reculé jusqu'à la clôture et il a capté la balle pour sauver deux points.

Tanaka a alloué trois coups sûrs et un but sur balles dans la victoire. Il a été aidé de deux doubles jeux.

Carrasco a tenu tête à Tanaka jusqu'en sixième manche.

Le droitier des Indians, qui montrait une fiche de 11-2 et une moyenne de points mérités de 2,65 en 17 départs à l'étranger cette saison, a concédé trois coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. Il a également retiré sept adversaires au bâton.