Les Red Sox évitent l'élimination face aux Astros

David Price a blanchi ses rivaux pendant quatre manches en tant que releveur, Rafael Devers a frappé un circuit important et les Red Sox de Boston ont évité l'élimination dans leur série de sections face aux Astros de Houston en gagnant le match no 3 par la marque de 10-3, dimanche.

Jimmy Golen Associated Press Boston

Après deux défaites à Houston, plaçant les Red Sox au bord du gouffre, Hanley Ramirez a ravivé l'espoir des partisans au Fenway Park en agitant un drapeau disant «Croyez en Boston» (Believe in Boston) lors de la présentation des joueurs. Ramirez a ensuite frappé quatre coups sûrs et produit trois points.

Le joueur de troisième but recrue de 20 ans Rafael Devers a lui aussi fait des siennes en cognant une longue balle de deux points en troisième manche qui procurait une avance de 4-3 aux Red Sox.

Mitch Moreland a placé trois balles en lieu sûr et Jackie Bradley fils a frappé son premier circuit des séries, une claque de trois points en septième manche qui a aidé les Red Sox à mettre le match hors de portée des Astros.

Le match no 4 sera présenté lundi à Boston. Charlie Morton devrait être le lanceur partant des Astros, contre Rick Porcello du côté des Red Sox.

Après avoir remporté les deux premiers affrontements par la marque de 8-2, les Astros ont pris les devants en première manche pour une troisième partie consécutive. En avance 3-0 avec deux hommes sur les sentiers en deuxième, les Astros croyaient bien avoir ajouté trois points sur une longue frappe de Josh Reddick, mais Mookie Betts a capté la balle à la clôture pour mettre fin à la manche.

Kelly s'est occupé de la troisième manche et Price a réussi sa septième apparition de suite sans donner de point depuis qu'il a été envoyé en relève, au mois de septembre. Price a raté une majorité de la saison en raison de problèmes au coude gauche.

Le partant des Astros, Brad Peacock, s'est sorti d'impasse en deuxième manche et son équipe menait 3-1, mais il a éprouvé des ennuis en troisième.

Peacock a retiré sur des prises Andrew Benintendi et Betts, mais Moreland a cogné un double et il est venu marquer à la suite d'un coup sûr de Ramirez. Le gaucher Francisco Liriano s'est amené en relève, mais il a accordé une longue balle à Devers. Les Red Sox ont pris les devants pour une première fois lors de leurs 44 dernières manches en séries.