 Harper et Zimmerman offrent un premier gain aux Nationals contre les Cubs 

Les choses tournaient plutôt mal pour les Nationals de Washington jusqu'à ce que Bryce Harper et Ryan Zimmerman réveillent l'attaque.

Associated Press

Harper a frappé un circuit de deux points qui a créé l'égalité en huitième manche et Zimmerman a claqué une longue balle de trois points quelques instants plus tard pour permettre aux Nationals de venir de l'arrière et vaincre les Cubs de Chicago 6-3, samedi.

«Tu fais de ton mieux pour garder le moral, mais tu deviens frustré, a avoué Zimmerman. Je ne veux pas parler de pression, mais oui, la tension augmente et bouder ne t'aide pas lors de ta prochaine présence au marbre.»

La série de sections de la Nationale opposant les champions en titre de la Série mondiale et les champions de la section Est est maintenant égale 1-1. Les deux formations se retrouveront lundi, au Wrigley Field de Chicago. Les Cubs enverront Jose Quintana sur la butte tandis que les Nationals feront confiance à Max Scherzer.

«Parfois, ça ne prend qu'un coup sûr pour que tout le monde commence à être soulagé», a ajouté Zimmerman.

Les Nationals étaient en danger de tirer de l'arrière 2-0, lorsqu'ils ont amorcé la huitième manche avec un retard de 3-1, mais l'attaque a réussi quatre coups sûrs et elle a produit cinq points.

«J'étais un peu sous le choc parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes et de lanceurs qui ont réussi à nous tenir en échec de la sorte pendant deux jours de suite, a laissé savoir le gérant des Nationals, Dusty Baker. Je savais au plus profond de mon coeur que nous allions exploser. C'est ce que nous avons fait toute l'année.»

Jon Lester a limité les Nationals à seulement un point et deux coups sûrs en six manches. Le gérant des Cubs, Joe Maddon, a ensuite décidé de donner l'occasion à ses releveurs de finir le boulot.

Après un simple d'Adam Lind en huitième manche, Harper a expédié une balle courbe de Carl Edwards fils au deuxième balcon du champ droit.

«Il a effectué un mauvais lancer et leur joueur ne l'a pas raté. C'est tout. Parfois, ça arrive, a simplement laissé tomber le gérant des Cubs, Joe Maddon. Bryce est bon. Carl est bon aussi. Mais il n'a pas eu le dessus cette fois.»

Deux autres joueurs des Nationals ont atteint les sentiers, Zimmerman s'est amené au marbre pour affronter Mike Montgomery. Il a envoyé l'offrande du releveur tout juste par-dessus la clôture du champ gauche.

Le releveur Oliver Perez a inscrit la victoire à sa fiche pour les Nationals, qui n'a affronté qu'un seul frappeur en huitième manche: Anthony Rizzo. Il a forcé le puissant cogneur des Cubs à se compromettre dans un double jeu. Le stoppeur Sean Doolittle s'est occupé de la neuvième et il a enregistré le sauvetage.