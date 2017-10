 Une amende imposée à l'entraîneur des Diamondbacks pour avoir porté une Apple Watch 

Les Diamondbacks ont défait les Rockies 11-8 mercredi soir et Prieto a été observé portant la montre pendant la télédiffusion du match.

Le porte-parole des Ligues majeures, Michael Teevan, a annoncé la sanction deux jours après la rencontre. Prieto s'était excusé plus tôt dans la journée et avait déclaré qu'il avait commis une erreur. Teevan a précisé que Prieto avait été rencontré et que son téléphone et sa montre avaient été analysés.

«Aucune preuve n'a été trouvée à l'effet que M. Prieto a utilisé une Apple Watch ou un téléphone cellulaire dans l'abri des joueurs, ni aucune trace de communication à partir de l'un ou l'autre de ces appareils, pendant la rencontre de mercredi», pouvait-on lire.

Prieto avait dit jeudi qu'il n'avait pas utilisé l'Apple Watch dans le but de tricher, et a précisé qu'elle était en «mode avion» pendant la rencontre de mercredi soir. Ce réglage empêche toute communication avec la montre.

L'ex-lanceur des Ligues majeures est un entraîneur et aussi un interprète chez les Diamondbacks. Il a dit qu'il savait que l'utilisation de ce gadget pendant un match enfreignait les règlements du Baseball majeur. Il s'est excusé auprès du gérant Torey Lovullo et a offert de rendre la montre aux dirigeants des Ligues majeures.

Le montant de l'amende, qui n'a pas été précisé, sera versé au fonds d'aide d'urgence aux victimes de l'ouragan à Porto Rico.

Le mois dernier, les Red Sox de Boston ont écopé d'une amende du Baseball majeur pour avoir utilisé une Apple Watch afin de voler les signaux émis aux frappeurs.

Les Diamondbacks ont commencé leur série de divisions de la Ligue nationale vendredi contre les Dodgers de Los Angeles.