Les Yankees doublent les Twins et affronteront les Indians

Le circuit de trois points de Didi Gregorius a nivelé le pointage après que les Twins eurent chassé Luis Severino en première manche, Aaron Judge a ajouté une longue balle de deux points et les Yankees de New York ont obtenu leur laissez-passer pour les séries grâce à un gain de 8-4 sur les Twins du Minnesota, mardi soir.

Associated Press New York

Brett Gardner a également étiré les bras du côté des Yankees, qui ont assommé Ervin Santana après deux manches. La formation new-yorkaise a remporté son premier match d'après-saison pour la première fois en cinq ans et a privé les Twins d'une place en séries.

Chad Green, David Robertson, Tommy Kahnle et Aroldis Chapman se sont succédé en relève et n'ont accordé qu'un seul point en huit manches et deux tiers.

Les Yankees amorceront leur Série de division au meilleur de cinq face aux Indians de Cleveland, jeudi. Les Twins se sont inclinés pour une 13e fois, égalant le record des Red Sox de Boston entre 1986 et 1995.