Jose Bautista ne sera pas de retour avec les Blue Jays

Atkins a déclaré mardi qu'il s'était récemment entretenu avec Bautista pour lui annoncer la décision de l'équipe.

Bien que l'équipe ne ramènera pas le joueur de 36 ans la saison prochaine, Atkins a indiqué qu'il avait été ému par toute l'appréciation démontrée par les partisans des Jays lors de son dernier match à Toronto cette saison et que ce n'était pas la dernière fois qu'il serait honoré dans la Ville Reine.

Bautista, qui a pris part à trois matchs des étoiles et remporté deux Bâtons d'Argent en 10 ans avec les Jays, a connu bien des ennuis en attaque en 2017, terminant la saison avec une moyenne de ,203/,308/,366 avec 23 circuits et 65 points produits, en plus d'établir une marque d'équipe avec 170 retraits au bâton.

Au cours du bilan de l'équipe au Rogers Centre, Atkins a admis que l'équipe n'avait pas répondu aux attentes, que ce soit en attaque ou en défense.

Les Blue Jays, qui ont atteint la série de championnat de l'Américaine en 2015 et 2016, ont temriné la saison 2017 en quatrième place dans l'Est, à 17 matchs des Red Sox de Boston et du premier rang.

Bien que les blessures aient joué un grand rôle dans cette contre-performance des Blue Jays, Atkins a affirmé l'équipe devait mieux se préparer à une telle éventualité dans l'avenir et tentera d'ajouter de la profondeur à sa formation cet hiver.