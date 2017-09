 Les Red Sox ne peuvent saisir le titre de la section Est de l'Américaine 

Alex Bregman a cogné un circuit et a récolté trois points produits pour mener les Astros de Houston vers une victoire de 3-2 face aux Red Sox de Boston, vendredi soir.

Associated Press BOSTON

Avec cette défaite, les Red Sox n'ont toujours pas été en mesure de mettre la main sur le titre de la section Est de la Ligue américaine. Ils devancent les Yankees par deux matchs et les deux équipes doivent disputer encore deux matchs.

La troupe de John Farrell s'est inclinée lors d'un deuxième match consécutif. Les Astros, champions de la section Ouest de la Ligue américaine, ont récolté un cinquième gain d'affilé et leur 100e de la saison.

Hanley Ramirez a frappé un double alors qu'il y avait deux retraits en neuvième, avant que Rafael Devers ne soit retiré sur un roulant, mettant un terme à la rencontre.

Orioles 0 Rays 7

Evan Longoria et Logan Morrison ont cogné des circuits et les Rays de Tampa Bay ont blanchi les Orioles de Baltimore 7-0.

Les Rays obtiennent ainsi le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine.

Longoria a entamé la cinquième manche en claquant son 20e circuit de la saison aux dépens du partant des Orioles Wade Miley.

Morrison a frappé sa 38e longue balle face au releveur Chris Tillman en septième.

Le partant des Rays Jake Odorizzi a quitté la rencontre, son dernier départ de la saison, après quatre manches en raison de douleurs ressenties au genou droit.

Brad Boxberger (4-4) a obtenu la victoire en tant que premier des quatre releveurs des Rays.

Miley (8-15) a perdu un cinquième départ consécutif, concédant quatre points et cinq coups sûrs en quatre manches de travail. Il a de plus accordé cinq buts sur balles.

White Sox 1 Indians 10

Edwin Encarnacion a cogné un double de trois points, Jay Bruce et Jose Ramirez ont tous les deux produit deux points et les Indians de Cleveland ont éclipsé les White Sox de Chicago 10-1.

Les Indians, champions de la section Centrale de la Ligue américaine, ont maintenu leur avance d'un match sur les Astros de Houston pour le meilleur dossier dans la Ligue américaine, avec deux matchs à disputer. En série de division, ils affronteront le gagnant du match de repêchage entre les Yankees et les Twins.

Trevor Bauer (17-9) a alloué un point en six manches, retirant sept frappeurs sur des prises, et a remporté une neuvième décision en 10 matchs.

Les Indians ont bâti une avance de 10-0 après trois manches, aidé par les six buts sur balles accordés par Mike Pelfrey (3-12) et l'erreur défensive de l'arrêt-court Tim Anderson. Pelfrey a accordé 10 points, dont sept mérités, un sommet en carrière, en deux manches et deux tiers.

Athletics 3 Rangers 5

Shin-Soo Choo a égalé un sommet en carrière en claquant son 22e circuit et les Rangers du Texas ont battu les Athletics d'Oakland 5-3.

Martin Perez (13-12) a alloué trois points et cinq coups sûrs, tandis que les Rangers ont mis un terme à leur séquence de sept défaites.

Le receveur des A's Bruce Maxwell a posé un genou au sol durant l'hymne national américain avant l'affrontement.

Il est le seul joueur du baseball majeur à s'être agenouillé jusqu'à présent, imitant les joueurs de la NFL qui ont démarré le mouvement en guise de protestation face à l'injustice raciale subie aux États-Unis. Certains partisans ont montré leur mécontentement en huant le receveur après l'hymne national.

Maxwell ne faisait pas partie de la formation partante vendredi et s'est agenouillé aux côtés de ses coéquipiers, tous debout, devant l'abri des A's. Il a reçu une accolade de la part de son coéquipier Mark Canha, lorsqu'il s'est relevé.

Diamondbacks 1 Royals 2

Ian Kennedy a récolté sa première victoire à domicile en un peu plus d'un an et les Royals de Kansas City ont défait les Diamondbacks de l'Arizona 2-1.

Kennedy (5-13) a battu un record de concession en s'inclinant à domicile à 18 reprises. En cinq manches de travail, il a accordé un point et quatre coups sûrs, retirant sept frappeurs sur des prises. Il s'agit de sa première victoire au Kauffman Stadium depuis le 20 août 2016. Il a affiché un dossier de 0-9 et une moyenne de points mérités de 6,13 durant cette séquence.

Jake Lamb a cogné son 30e circuit de la saison en deuxième, seul point accordé par Kennedy.

Zack Greinke (17-7) a écopé de la défaite.