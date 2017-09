Les Indians signent une 100e victoire

Les Indians atteignaient ce plateau pour la troisième fois de leur histoire, après 1954 (111) et 1995 (100).

Kipnis et Roberto Perez ont frappé des longues balles de deux points, tandis que Jay Bruce a ajouté une claque en solo. Tout cela de la sixième à la huitième.

Francisco Lindor a fourni deux doubles et un but volé pour les Indians, champions de section et monarques en titres dans l'Américaine.

Carlos Carrasco (18-6) a retiré 14 frappeurs au bâton en huit manches et un tiers, ne donnant que six simples et un but sur balles. Il domine le baseball majeur pour les victoires, à égalité avec Corey Kluber, Jason Vargas et Clayton Kershaw.

Cleveland va accueillir New York, Boston ou les Twins au premier tour des séries, à compter de jeudi prochain.

Chez les Twins, Mitch Garver a frappé un triple de deux points en neuvième. La défaite est allée au releveur Trevor Hildenberger (3-3). Ervin Santana n'avait pas donné de point en cinq manches, espaçant trois simples et un double.

Le club avait donné congé à Byron Buxton, Eddie Rosario, Brian Dozier, Eduardo Escobar et Joe Mauer.

Le Minnesota va jouer au Yankee Stadium ou au Fenway Park mardi prochain, en match éliminatoire. Les Twins vont alors confier la balle à Santana, qui finit la saison régulière avec un dossier de 16-8 et une moyenne de 3,28.