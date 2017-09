 Les proprios du Baseball majeur approuvent la vente des Marlins 

Les propriétaires du Baseball majeur auraient approuvé la vente des Marlins de Miami de Jeffrey Loria à un groupe d'investisseurs mené par Bruce Sherman et Derek Jeter, ont mentionné deux personnes au fait de la décision.

Associated Press Miami

Ces personnes ont confirmé la tenue du scrutin à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat mercredi puisque l'approbation n'a pas encore été officialisée. L'une des personnes a confié que le vote avait été unanime, alors que le seuil de 75% devait être atteint pour sceller la vente.

Une entente de 1,2 milliard de dollars US a été soumise au Baseball majeur le mois dernier afin de vendre les Marlins à un groupe mené par Sherman, un gestionnaire de fonds qui sera l'actionnaire principal de l'équipe. Jeter, un ex-joueur étoile des Yankees de New York, sera un partenaire minoritaire responsable des opérations baseball et commerciales des Marlins.

La vente devrait être confirmée d'ici quelques jours. Les Marlins appartenaient à Loria depuis 2002.