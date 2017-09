Les Blue Jays battent les Red Sox 6-4

Josh Donaldson a frappé un circuit et il a produit trois points, aidant les Blue Jays de Toronto à vaincre les Red Sox de Boston 6-4, lundi soir.

Ken Powtak Associated Press Boston

Les Red Sox (91-65), qui mènent la section Est de l'Américaine, ont mis fin à une séquence de six victoires. Ils détiennent une avance de quatre parties sur les Yankees de New York.

Les joueurs des Red Sox Eduardo Nunez et Mookie Betts ont quitté la rencontre en raison d'une blessure. Nunez a aggravé une blessure au genou droit qui l'a tenu à l'écart du jeu pendant 13 parties. Betts a pour sa part quitté en raison d'une douleur au poignet gauche.

Ryan Goins a cogné une longue balle en solo et Teoscar Hernandez a ajouté un double de deux points pour les Blue Jays (74-83). Brett Anderson (2-2) a alloué trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule.

Roberto Osuna a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un 38e sauvetage cette saison.

Le gaucher des Red Sox Drew Pomeranz (16-6) a connu son pire départ de la campagne, concédant cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en deux manches.