 Les Twins viennent à bout des Tigers 7-3, rêvent toujours aux séries 

Max Kepler et Brian Dozier ont étiré les bras, Byron Buxton a cogné trois coups sûrs et les Twins du Minnesota ont infligé un revers de 7-3 aux Tigers de Detroit, vendredi soir.

Associated Press DETROIT

Le double de deux points de Buxton en quatrième manche a donné les devants pour de bon aux Twins, contre une équipe qui a annoncé avant la rencontre qu'elle ne renouvellerait pas l'entente du gérant Brad Ausmus pour la saison prochaine.

Les Twins ont commencé la soirée en tête de la course au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine. Ils disposent d'un coussin de deux matchs et demi sur les Rangers du Texas et les Angels de Los Angeles.

Kyle Gibson (12-10) a accordé trois points et cinq coups sûrs en sept manches pour les Twins. Il a aussi offert deux passes gratuites et retiré six frappeurs au bâton.

Daniel Norris (4-8) a concédé cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.

Nicholas Castellanos et Ian Kinsler ont frappé la longue balle pour les Tigers, mais ceux-ci ont maintenant une fiche de 4-18 en septembre.

Rays 8 Orioles 3

Wilson Ramos a frappé son troisième grand chelem en carrière, Evan Longoria a aussi étiré les bras et les Rays de Tampa Bay ont malmené le partant Ubaldo Jimenez, en route vers une victoire de 8-3 contre les Orioles de Baltimore.

Alex Cobb a signé une 12e victoire cette saison - un sommet personnel - pour les Rays, qui ont freiné leur dégringolade au classement et préservé leurs minces espoirs de participer aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine.

Ramos a frappé un circuit en deuxième manche, et Longoria l'a imité en troisième pour porter la marque à 5-2 en faveur des Rays. Ces deux longues balles se sont produites aux dépens de Jimenez, qui pourrait vraisemblablement avoir effectué son dernier départ à domicile avec les Orioles - après un séjour de quatre ans à Baltimore plutôt tumultueux.

Jimenez (6-11) a alloué six points et huit coups sûrs en trois manches au monticule. Il a été hué copieusement par les partisans des Orioles après chacun des circuits des Rays.

Depuis qu'il a ratifié son contrat de 50 millions US avec les Orioles en 2014, Jimenez a rarement été efficace sur la butte.

Jimenez présente une moyenne de points mérités de 6,86 cette saison, après avoir fait la navette entre la rotation et l'enclos des Orioles. Il affiche un dossier de 2-4 avec une moyenne de 7,86 à Camden Yards, et les partisans de l'équipe ont été très durs à son égard.

Angels 0 Astros 3

Justin Verlander n'a donné qu'un simple en sept manches et les Astros de Houston ont défait les Angels de Los Angeles, 3-0.

Verlander (14-8) a retiré six frappeurs au bâton et a permis deux buts sur balles. Il a un rendement de 4-0 depuis qu'il est passé des Tigers aux Astros, le 31 août.

Chris Devenski a lancé en huitième, puis Ken Giles a mérité un 33e sauvetage.

Yusmeiro Petit (5-2) a été victime d'un circuit de trois points de Yuli Gurriel.

Battus à leurs cinq derniers matches, les Angels ont glissé en arrière de peloton dans la course au match éliminatoire.