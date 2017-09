Les Blue Jays défont les Twins 7-2

La défaite des Twins a permis aux Indians de Cleveland de s'assurer du titre de la section Centrale de l'Américaine. Les Twins ont amorcé la journée avec une avance de deux matchs sur les Angels de Los Angeles au deuxième et dernier rang donnant accès à la partie éliminatoire de l'Américaine.

Estrada (9-8) a accordé deux circuits en solo et il n'a pas concédé plus de trois points lors de neuf de ses 11 derniers départs.

Jose Bautista a pour sa part mis fin à une disette de 17 présences sans coup sûr en plaçant trois balles en lieu sûr pour les Blue Jays. Il a également produit un point.

Donaldson a procuré une avance aux Blue Jays en première manche, expédiant un tir d'Adalberto Mejia (4-6) au deuxième balcon du champ centre-gauche.

À son premier départ après avoir raté 35 parties, Mejia a semblé se ressaisir après le circuit de Donaldson et il a retiré les huit frappeurs suivants. Donaldson a cependant refait des siennes en quatrième manche, cognant un simple et venant marquer quelques frappeurs plus tard. Kendrys Morales a ensuite poussé Justin Smoak au marbre.

Estrada s'est occupé du reste, retirant 12 des 15 derniers adversaires auxquels il a fait face après avoir donné un circuit à Eddie Rosario, en cinquième manche. Il a permis trois coups sûrs, un but sur balles et il a retiré quatre frappeurs au bâton. Matt Dermody a lancé en neuvième.

Les Blue Jays se sont distancés en huitième manche grâce à quatre simples et un but sur balles aux dépens de Trever Hildenberger. Bautista et Morales ont produit un point et Donaldson a croisé la plaque en raison d'une erreur de Brian Dozier.

Eduardo Escobar a étiré les bras pour les Twins en huitième manche, mais Donaldson a répliqué en neuvième.