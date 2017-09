Remontée des Blue Jays en neuvième manche

L'arrêt-court avait été retiré au deuxième coussin comme premier frappeur en huitième, voulant transformer un simple en double.

En neuvième, Kevin Pillar a obtenu un but sur balles, puis il a filé au troisième but sur un simple de Teoscar Hernandez, au champ opposé. Un optionnel de Darwin Barney a gardé des coureurs aux extrémités, puis Luke Maile a nivelé le score avec une balle frappée durement près de Manny Machado, qui n'a pu que la bloquer partiellement. C'est là qu'Urena a eu la chance de se reprendre, et il ne l'a pas ratée. À son neuvième match dans les majeures, le Dominicain de 21 ans a frappé un simple au champ centre et Barney a devancé le relais de justesse, semant la frénésie au Rogers Centre, où prenaient place 29 055 personnes.

Les Jays remportaient ainsi un quatrième match de suite.

Urena a fini le match avec trois simples.

Le premier point des Blue Jays est venu en troisième sur un double de Justin Smoak, qui mettait fin à une disette de 0 en 10. Maile est venu marquer, lui qui avait frappé un simple. Un simple chanceux de Mark Trumbo a fait 1-1 en septième et à la manche suivante, Tim Beckham a claqué son 21e circuit de la saison. Joe Biagini a bien fait, accordant deux points et six coups sûrs en huit manches.

Tim Mayza (1-0) a obtenu la victoire. Dylan Bundy des Orioles a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, permettant un point et cinq coups sûrs. Zach Britton (2-1) a donné le simple décisif.

Les Orioles de Baltimore perdaient un sixième match d'affilée, ce qui réduit encore un peu plus leurs chances de se rendre au match éliminatoire de la Ligue américaine.