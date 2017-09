 Yankees: la suspension de Gary Sanchez est réduite à trois matchs 

Le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez a vu sa suspension passer de quatre à trois matchs à la suite de son appel contre la sanction qui lui a été imposée pour son rôle dans une mêlée générale face aux Tigers de Detroit.

Associated Press

Sanchez devait commencer à purger la suspension imposée par le Baseball majeur lundi. Il ratera donc la série de trois matchs des Yankees face aux Orioles de Baltimore.

La suspension découle d'un incident survenu le 24 août face aux Tigers. Le releveur des Yankees Tommy Kahnle avait lancé derrière Miguel Cabrera en sixième manche et Kahnle avait été expulsé.

Avant que le jeu reprenne, Cabrera et le receveur des Yankees Austin Romine avaient commencé à échanger des coups près du marbre. Sanchez, qui était employé comme frappeur de choix ce jour-là, avait quitté le banc et frappé Cabrera et Nick Castellanos.

Avant les matchs de lundi, les Yankees accusaient trois matchs et demi de retard sur les Red Sox de Boston et le premier rang de la section Est de l'Américaine. Ils détiennent le premier rang parmi les équipes repêchées pour le match du quatrième as dans la Ligue américaine.