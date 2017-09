Record pour Ramirez, les Indians gagnent un 11e match de suite

Jose Ramirez a égalé un record des Ligues majeures avec cinq coups sûrs de plus d'un but, incluant deux circuits, et les Indians de Cleveland ont signé une 11e victoire de suite en écrasant les Tigers de Detroit 11-1, dimanche.

Ramirez a aussi cogné trois doubles pour devenir le 13e joueur de l'histoire des Ligues majeures à frapper cinq coups sûrs de plus d'un but dans une rencontre. Kris Bryant avait accompli l'exploit la saison dernière avec les Cubs de Chicago et Kelly Shoppach était le dernier membre des Indians à l'avoir fait, en 2008.

Les Indians, meneurs de la section centrale de l'Américaine, connaissent leur plus longue série de victoires depuis l'an dernier, quand ils avaient gagné 16 matchs de suite. Ramirez a été 5-en-5 et a produit trois points, en plus d'en marquer autant.

Ramirez a cogné un étrange circuit en solo en première manche. La balle a rebondi deux fois contre le haut de la clôture au champ gauche, puis le voltigeur Mike Mahtook l'a involontairement poussée de l'autre côté en tentant de la saisir main nue.

En sixième, le voltigeur de droite Alex Presley a sauté à la clôture pour tenter de capter la claque de Ramirez. Il n'a toutefois pas été en mesure de garder la balle dans son gant et elle a rebondi hors des limites du terrain avant de revenir en jeu. Ramirez a donc été crédité de son deuxième circuit du match.

La victoire est allée au dossier de Josh Tomlin (8-9), qui a limité les Tigers à un point, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Du côté des Tigers, Chad Bell (0-2) a accordé cinq points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en plus de quatre manches.