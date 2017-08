 Un circuit de Vazquez permet aux Red Sox de vaincre les Blue Jays 

Eduardo Nunez a également étiré les bras du côté des Red Sox (74-57) et Xander Bogaerts et Mitch Moreland ont tous les deux récolté un point produit. Les hommes de John Farrell détiennent ainsi trois matchs et demi d'avance sur les Yankees de New York, au sommet de la section Est de la Ligue américaine.

Le circuit de deux points de Justin Smoak en neuvième manche, aux dépens du stoppeur Craig Kimbrel, a permis aux Blue Jays (61-70) de réduire l'écart. Ils n'ont cependant pas pu niveler la marque par la suite.

Kendrys Morales a produit deux points et Ryan Goins en a inscrit un. Les Jays se sont inclinés à huit reprises lors de leurs 10 dernières rencontres.

Drew Pomeranz (14-4) a alloué trois points mérités en sept coups sûrs. En six manches, il a accordé cinq buts sur balles et a retiré quatre adversaires grâce à des prises. Kimbrel a obtenu son 30e sauvetage de la saison.

Vazquez a donné les devants 4-3 aux Red Sox en envoyant la balle rapide de Danny Barnes au deuxième palier dans les gradins, une claque de deux points. Moreland a par la suite frappé un simple d'un point.

Les Red Sox menaient 6-3 lorsque Ryan Tepera a accordé un but sur balles à Bogaerts.

En moins d'une manche, Barnes (2-5) a concédé trois points en deux coups sûrs.

Marcus Stroman a alloué deux points - dont un mérité - en sept coups sûrs et a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Les Jays avaient pourtant pris les devants 2-0 en première manche, grâce à un double de deux points de Morales.

Les Red Sox ont répliqué en deuxième manche. Nunez a égalé la marque en amorçant la troisième manche avec une longue balle.

La formation torontoise est revenue à la charge en quatrième manche, avec un simple d'un point de Goins.

Pillar a réalisé une fois de plus un attrapé spectaculaire au champ centre, en sixième manche, captant la flèche de Mookie Betts, envoyée sur le mur. Selon Statcast, Pillar a parcouru 82 pieds en 4,6 secondes afin de capter la balle.