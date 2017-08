 Victor Martinez à l'écart du jeu à cause d'un rythme cardiaque irrégulier 

Les Tigers de Detroit ont inscrit le frappeur de choix Victor Martinez sur la liste des blessés de 10 jours à cause d'un rythme cardiaque irrégulier, dimanche.

Sarah Trotto Associated Press CHICAGO

Cette condition le place à l'écart pour une deuxième fois cette saison.

Le gérant Brad Ausmus a dit que Martinez a ressenti des battements accélérés après sa dernière présence au bâton samedi à Chicago, dans un gain de 6-3 des siens contre les White Sox.

Ausmus a dit que Martinez a passé la nuit à l'hôpital, où on a stabilisé son rythme cardiaque. Il devait obtenir son congé et se rendre en voiture à Detroit, où des médecins vont tenter de déceler la cause du problème.

« Le coeur, vous ne prenez pas de chance avec ça, a dit Ausmus. On ne parle pas d'une entorse à la cheville ou d'une autre blessure mineure. On parle ici de quelque chose à prendre très au sérieux, parce que ça peut menacer la vie. Nous agissons en conséquence. Pour la suite, je ne sais pas ce qu'il en sera. »

Martinez est âgé de 38 ans. Le membre de cinq équipes d'étoiles a aussi été parmi les blessés du 16 au 28 juin, à cause d'un rythme cardiaque irrégulier.

Il frappe pour ,255 en 107 matchs cette saison, avec 10 longues balles et 47 points produits.

Detroit a rappelé le voltigeur JaCoby Jones de Toledo, dans le AAA.

Les Tigers vont confier le poste de frappeur de choix à plus d'un joueur pendant l'absence de Martinez, a dit Ausmus.