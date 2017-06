Cinquième défaite de suite pour les Giants

Rene Rivera a frappé deux circuits, Rafael Montero a lancé jusqu'en sixième manche et les Mets de New York ont défait les Giants de San Francisco 8-2 dimanche.

Associated Press

Curtis Granderson et Jay Bruce ont aussi étiré les bras pour les Mets, qui avaient perdu leurs quatre dernières parties. Granderson a réussi deux coups sûrs en trois apparitions au marbre et il a soutiré trois buts sur balles.

Les Giants ont perdu leurs cinq derniers matchs et 12 de leurs 13 derniers. Matt Moore (3-8) a alloué cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Rivera a claqué une longue balle de deux points en deuxième manche et il en a ajouté une autre en solo en quatrième. Il s'agissait de sa première partie de plus d'un circuit en carrière en neuf saisons dans les Majeures.