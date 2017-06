Les Nats lessivent les Reds 18-3

Michael Taylor a claqué deux longues balles et il a obtenu quatre coups sûrs, Trea Turner a placé cinq balles en lieu sûr en autant d'apparitions au marbre et les Nationals de Washington ont lessivé les Reds de Cincinnati 18-3 samedi.

Associated Press

Daniel Murphy a produit quatre points pour les Nationals, dont trois sur un double. L'équipe locale a marqué six points en deuxième manche et elle en a ajouté quatre en quatrième, dont deux sur un circuit de Taylor. Ce dernier a étiré les bras en solo en sixième.

Turner, Ryan Zimmerman et Matt Wieters ont tous produit deux points. Les cinq coups sûrs de Turner ont été des simples et il s'agissait d'un sommet en carrière pour lui dans les Majeures.

Les Nationals menaient 13-0 quand Joe Ross (4-3) a accordé un circuit à Patrick Kivlehan, en sixième manche.

À sa première présence dans les Majeures depuis le 28 août, Homer Bailey (0-1) a alloué huit points, six coups sûrs et trois buts sur balles en une manche et deux tiers. Les Reds ont perdu 13 de leurs 14 dernières parties.