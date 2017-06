Poignet fracturé pour J.J. Hardy

Hardy sera tenu à l'écart du jeu pour une période de quatre à six semaines.

Il n'aura cependant pas besoin d'une intervention chirurgicale, mais devra se tenir loin des activités reliées au baseball jusqu'à ce que son poignet soit totalement guéri.

Hardy s'est blessé dimanche lorsqu'il a été atteint par une balle de Lance Lynn lors de la quatrième manche du match entre les Orioles et les Cardinals de St. Louis. Il aura fallu attendre la sixième manche avant qu'il ne soit remplacé par Ruben Tejada.

«J'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucune chance que je puisse tenir un bâton, alors je n'avais plus de raison de rester», a-t-il confié lundi.

Même si Hardy affichait une moyenne de 2,11 au bâton, il était sur une lancée de sept coups sûrs frappés en 23 occasions, qui lui a permis d'ajouter 10 points à sa moyenne après avoir trimé dur avec l'entraîneur des frappeurs Scott Coolbaugh.

«Nous avons d'abord commencé par focaliser ce qu'il me fallait pour pouvoir frapper davantage, a expliqué Hardy. C'est à travers ce processus, juste quand je sentais que j'allais y arriver, que je me suis blessé.»

La plus grande contribution de Hardy reste à l'arrêt-court. Le joueur de 34 ans a remporté le Gant d'Or à trois reprises et il est l'un des piliers de l'équipe au centre du champ intérieur.

«Il est comme un quart-arrière du champ intérieur», a soutenu le gérant des Orioles, Buck Showalter.

Même s'il n'était pas en mesure de jouer, les Orioles ont mis du temps à l'ajouter à la liste de blessés puisqu'il y avait une chance que leur rencontre face aux Indians de Cleveland soit reportée en raison de la pluie.

«Évidemment, nous allons ajouter un joueur de champ intérieur lorsque nous allons disputer notre prochain match», a affirmé Showalter.

Hardy rejoindra le joueur de premier but Chris Davis et Ryan Flaherty parmi les blessés de l'équipe, en plus de Darren O'Day et du stoppeur Zach Britton.

Tejada faisait partie de la formation de départ pour la rencontre de lundi. Les Orioles l'ont obtenu un peu plus tôt ce mois-ci des Yankees de New York en échange d'une compensation monétaire.