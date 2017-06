Les Astros défont les Red Sox

Jose Altuve a frappé un circuit en solo, Carlos Beltran en a ajouté un de deux points et les Astros de Houston ont défait les Red Sox de Boston 7-1.

Associated Press

Altuve a amorcé la troisième manche en étirant les bras et Beltran l'a imité trois frappeurs plus tard, enregistrant sa neuvième longue balle de la saison. Les Astros prenaient alors les devants 6-0.

Les Astros n'ont eu aucune pitié pour le partant des Red Sox, Rick Porcello (3-9), en inscrivant trois points dès la manche initiale. Altuve a produit un point sur un double et Brian McCann et Beltran ont suivi avec des sacrifices.

David Paulino (1-0) a alloué un point et trois coups sûrs en six manches de travail et il a signé une première victoire en carrière dans les Majeures. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.