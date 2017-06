Quatre circuits propulsent les Dodgers vers la victoire

Les Dodgers ont poursuivi leur domination contre les Reds, les battant pour une septième fois de suite. Ils montrent un dossier de 16-3 contre eux depuis 2015, ce qui s'avère une des meilleures fiches de la Nationale durant cette période.

Cody Bellinger a placé trois balles en lieu sûr, incluant un circuit, et il a produit trois points. Joc Pederson a étiré les bras pour un deuxième duel consécutif et les Dodgers ont obtenu sept coups sûrs de plus d'un but.

Les Reds ont perdu une huitième partie de suite, un sommet pour eux cette saison.