 Bartolo Colon domine les Padres pendant sept manches et les Braves gagnent 9-2 

Le vétéran lanceur Bartolo Colon n'a alloué qu'un coup sûr en sept manches de travail et les Braves d'Atlanta ont écrasé les Padres de San Diego 9-2, dimanche, pour signer un quatrième gain consécutif.

Associated Press Atlanta

Colon (1-1) a muselé l'attaque des Padres alors qu'il effectuait ses débuts au nouveau domicile des Braves, le SunTrust Park. Il a signé un contrat d'un an et d'une valeur de 12,5 millions $US avec l'équipe, en novembre.

Le circuit de Ryan Schimpf, en deuxième manche, s'est avéré le seul coup sûr concédé par Colon, qui est âgé de 43 ans. Le droitier n'a permis qu'un seul autre coureur sur les sentiers, lorsqu'il a donné un but sur balles à Schimpf en cinquième. Le frappeur suivant, Hunter Renfroe, s'est commis dans un double jeu. Le partant des Braves a complété le duel avec six retraits au bâton.

Il a notamment aidé à l'attaque par Brandon Phillips, qui a produit trois points et qui a placé trois balles en lieu sûr. Phillips a cogné un simple de deux points en sixième manche et il a ajouté un simple d'un point en huitième. Son coéquipier Ender Inciarte a quant à lui étiré les bras en septième.

Les Padres avaient les devants 1-0 quand Tyler Flowers a poussé Phillips et Adonis Garcia au marbre en cinquième manche. Le simple de Phillips était le premier coup sûr du match accordé par Trevor Cahill (0-2).