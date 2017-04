 Martinez manque de maîtrise, Sabathia en plein contrôle, et les Yankees défont les Cards 

L'as des Cardinals de St. Louis Carlos Martinez a offert une performance inhabituelle en allouant un sommet personnel de huit buts sur balles tout en faisant 11 victimes au bâton, samedi après-midi, permettant à CC Sabathia et aux Yankees de New York d'obtenir un gain de 3-2.

Associated Press New York

Les Yankees ont ainsi enregistré une sixième victoire d'affilée, en dépit du fait qu'ils aient également égalé un record de concession en commettant 17 retraits au bâton. Ils ont cependant bénéficié des largesses des Cardinals, qui ont une fiche de 3-8 et connaissent leur pire début de saison en 20 ans - et le pire de la Ligue nationale.

Les malheurs de Martinez au monticule -il a également échappé une balle et commis un mauvais lancer- contrastaient avec la performance de Sabathia (2-0), qui se dirigeait vers un jeu blanc jusqu'en huitième manche. Jedd Gyorko et Stephen Piscotty ont étiré les bras pour les Cardinals.

Les offrandes de Martinez (0-2) étaient intouchables en début de rencontre, et ce n'est pas nécessairement positif. Des 12 premiers frappeurs à l'affronter, aucun n'a pu mettre la balle en jeu. Le droitier est devenu le premier artilleur en 60 ans à obtenir six retraits au bâton après avoir offert au moins six buts sur balles au cours des deux premières manches d'un match, selon l'Elias Sports Bureau.