Les Braves font une entrée réussie dans leur nouveau stade

Nick Markakis a quant à lui produit les deux premiers points des Braves dans leur nouveau stade. Devant une foule de 41 149 spectateurs, les Braves ont remporté une deuxième partie de suite après avoir amorcé la saison avec un dossier de 1-6.

Julio Teheran (1-0) a connu sa part de difficultés, mais il a été au monticule pendant six manches. Il a alloué les deux points des Padres en plus de donner quatre buts sur balles et d'atteindre deux frappeurs. Jim Johnson s'est occupé de la neuvième manche et il a enregistré un deuxième sauvetage cette saison.

Markakis, qui a grandi près d'Atlanta, a donné les devants aux Braves en première manche lorsqu'il a frappé un double de deux points aux dépens de Jhoulys Chacin (1-2). Inciarte a permis à son équipe de respirer un peu en cognant un circuit de deux points en sixième.