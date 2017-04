 Le grand chelem de Morrison donne la victoire aux Rays sur les Red Sox 

Logan Morrison a frappé un grand chelem, Shane Peterson a ajouté son premier circuit dans les Ligues majeures depuis 2015 et les Rays de Tampa Bay ont défait les Red Sox de Boston 10-5.

Associated Press

Chris Archer (2-0) a accordé un point en cinq manches et deux tiers et il a mis fin à sa série personnelle de 11 défaites face aux Red Sox.

Brad Miller et Steve Souza fils ont aussi cogné des longues balles pour les Rays, qui avaient perdu leurs trois matchs précédents, les trois face aux Yankees de New York. Peterson a ajouté un simple d'un point.

Le partant des Red Sox Rick Porcello (1-1) a accordé les quatre longues balles et il a concédé huit points en quatre manches et deux tiers. Il avait oeuvré pendant six manches à ses 20 départs précédents.