Les Brewers l'emportent grâce à Eric Thames

Eric Thames a frappé un circuit dans un deuxième match de suite en plus de produire trois points et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Reds de Cincinnati 10-4.

Associated Press

Le circuit de Thames a couronné une poussée de quatre points des Brewers en sixième manche contre un groupe de releveurs des Reds qui dominait la Ligue nationale avec une moyenne de 1,13 avant la rencontre.

Blake Wood (0-1) a accordé trois points et trois coups sûrs, dont un double productif de Jonathan Villar qui brisait l'égalité. Thames a suivi avec un circuit de deux points aux dépens de Wandy Peralta.

Les Brewers ont frappé 12 coups sûrs et ils ont porté le coup de grâce en ajoutant quatre autres points en septième. Ils ont signé une quatrième victoire consécutive.

Zack Cozart a claqué un circuit de deux points en deuxième manche et Joey Votto a ajouté une longue balle en solo en troisième pour offrir une avance de 3-0 aux Reds contre Tommy Milone (1-0). Ce dernier a accordé trois points et six coups sûrs en cinq manches, avant de voir ses coéquipiers se mettre en marche.