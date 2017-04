Septième défaite de suite pour les Blue Jays

Chris Davis, Jonathan Schoop et J.J. Hardy ont frappé des longues balles aux dépens d'Aaron Sanchez et les Blue Jays ont encaissé une septième défaite d'affilée. Seth Smith a ajouté un point d'assurance avec une claque en solo en neuvième.

Zach Britton a étouffé la tentative de remontée des Blue Jays en fin de neuvième et il a enregistré un cinquième sauvetage cette saison.

Les Blue Jays ont un dossier de 1-9 et ils connaissent le pire début de saison de leur histoire.

Davis a marqué le premier point du match en deuxième manche. Il a frappé un double et a atteint le troisième coussin sur un roulant avant de filer au marbre sur un mauvais lancer.

Les Blue Jays ont répliqué avec deux points lors de la demi-manche suivante, puis Justin Smoak a creusé l'écart à 3-1 avec un circuit en solo contre Wade Miley (1-0) en quatrième manche.

Les Orioles ont riposté à leur tour en cinquième. Schoop a amorcé la manche avec une longue balle, puis Hardy a ajouté une claque de deux points. Davis a sorti son canon en sixième.

Sanchez (0-1) a accordé cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Pendant ce temps, Miley a limité les Blue Jays à trois points et cinq coups sûrs en six manches. Il a réussi huit retraits sur des prises.

Le match a été retardé pendant environ 10 minutes en huitième manche après que l'arbitre derrière le marbre Dale Scott eut été atteint au protecteur facial par une fausse balle. Il n'a pas semblé perdre connaissance, mais il a quitté le terrain à bord d'une voiturette.