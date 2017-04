Les Twins évitent le balayage

Zimmermann (1-1) a distribué cinq points et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail, en plus d'offrir un sommet personnel de cinq passes gratuites.

Anibal Sanchez a été encore pire en relève pour les Tigers. Il a distribué six points en une manche et un tiers, et il a permis à deux des coureurs qui avaient atteint les sentiers pendant que Zimmermann était sur la butte de croiser le marbre sur le circuit de trois points de Kepler en cinquième.

Grossman a réussi une claque de deux points en troisième manche, et Sano a ajouté une longue balle de trois points à sa fiche en sixième.

Phil Hughes (2-0) a accordé quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule. Justin Haley a oeuvré pendant les trois dernières manches et un tiers pour signer son premier sauvetage en carrière, faisant fendre l'air à six frappeurs au passage.

Les Twins ont ainsi pu éviter le balayage de la série de trois matchs présentée à Detroit, et ils sont de nouveau au sommet de la section centrale de la Ligue américaine avec les Tigers.

Miguel Cabrera et Justin Upton ont chacun réussi leur première longue balle de la campagne pour les Tigers.

Pirates 3 Red Sox 4

Xander Bogaerts a cogné un simple d'un point couronnant une poussée de trois points en huitième et les Red Sox de Boston ont défait les Pirates de Pittsburgh 4-3.

Hanley Ramirez a nivelé le score avec un double de deux points contre Juan Nicasion (0-2), avant la frappe de Bogaerts au champ droit.

Le gain est allé au releveur Matt Barnes (2-0), tandis que Craig Kimbrel a mérité un troisième sauvetage.

Andrew McCutchen a rejoint Barry Bonds au quatrième rang de l'histoire des Pirates avec 176 circuits, mais Pittsburgh a néanmoins perdu un quatrième match de suite.

Rangers 8 Angels 3

Les Rangers du Texas ont marqué cinq fois lors des trois premières manches, filant vers un gain de 8-3 aux dépens des Angels de Los Angeles.

Chris Gomez et Nomar Mazara ont réussi des coups de canon contre Ricky Nolasco (0-2), tandis que Robinson Chirinos a produit trois points avec un double et un simple.

Yu Darvish (1-1) a retiré 10 frappeurs au bâton en cinq manches, accordant cinq coups sûrs. Danny Espinosa a cogné un troisième circuit pour les Angels, aux dépens de Mike Hauschild.

White Sox 10 Indians 4

Tim Anderson a claqué une longue balle sur le premier tir du match, Matt Davidson a ajouté un circuit de trois points en première manche et les White Sox de Chicago ont vaincu les Indians de Cleveland 10-4.

Les champions en titre de l'Américaine ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Les Indians ont utilisé cinq lanceurs lors des huit premières manches, forçant le joueur d'avant-champ Michael Martinez a s'amener au monticule en neuvième. Martinez a permis un simple, mais il a retiré les trois frappeurs suivants sur des roulants.

Avisail Garcia a obtenu trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton et il a produit trois points. Anthony Swarzak (1-0) est venu en relève à Miguel Gonzalez en cinquième manche et il a alloué un coup sûr en une manche et deux tiers.

Josh Tomlin (0-2) a concédé sept points en une manche et deux tiers, lors de sa plus courte sortie en carrière dans les Majeures.

Rays 2 Yankees 3

Aaron Hicks a cogné deux circuits, dont un de deux points en septième manche, et les Yankees de New York ont eu le meilleur sur les Rays de Tampa Bay au compte de 3-2.

Luis Severino (1-0) a été d'office pendant sept manches et il a retiré 11 frappeurs sur des prises, un sommet en carrière. Les Yankees ont complété le balayage de trois rencontres grâce à cette victoire.

Hicks a étiré les bras du côté gauche en première manche, aux dépens de Matt Andriese, et il a effacé un retard de 2-1 en septième quand il a catapulté un tir de Xavier Cedeno (1-1) dans les gradins, mais cette fois du côté droit.

Acquis des Twins du Minnesota en novembre 2015, Hicks a maintenu une moyenne de ,217 et il a produit 31 points à sa première campagne avec les Yankees.

Athletics 1 Royals 3

Jason Vargas a blanchi les Athletics d'Oakland jusqu'en huitième manche et les Royals de Kansas City ont tenu le coup pour l'emporter 3-1.

Les Royals ont par le fait même mis fin à une séquence de huit revers contre les Athletics.

Vargas (2-0) a donné quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches et deux tiers. Il a également retiré huit frappeurs au bâton. Le lanceur gaucher n'a permis qu'à un seul adversaire de se rendre au deuxième coussin et il s'agissait de sa plus longue sortie depuis le 13 août 2014, quand il avait blanchi ces mêmes Athletics.

Kelvin Herrera a concédé un circuit à Rajai Davis et un double à Jed Lowrie, en neuvième manche, mais il s'est ressaisi en retirant les trois frappeurs suivants pour signer un premier sauvetage cette saison.

Lorenzo Cain et Salvador Perez ont été productifs en première manche aux dépens du partant Jesse Hahn (0-1) et Brandon Moss a ajouté un point sur un sacrifice, en troisième.