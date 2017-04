La déroute des Jays se poursuit

Jonathan Villar a cogné un circuit et les Brewers de Milwaukee ont accentué la déroute des Blue Jays en les battant 2-0 à Toronto, mercredi.

Keon Broxton a produit l'autre point avec un double, aidant les Brewers à balayer la courte série de deux matches au Rogers Centre.

Défaits à leurs cinq derniers matches, les Blue Jays ont vu leur fiche glisser à 1-7. Il s'agit du pire début de saison de leur histoire.

Questionné sur ce qu'il voyait de l'attaque des Blue Jays depuis le début de la campagne, le joueur de troisième but Josh Donaldson a simplement dit qu'il ne «voyait rien de spécial en ce moment».

«Je ne suis pas ici pour trouver des excuses concernant mon jeu ou celui de mes coéquipiers, a-t-il ajouté. Il faut trouver une façon de mieux jouer et il faut le faire rapidement.»

La dernière fois que les Blue Jays se sont retrouvés six matchs sous la barre de ,500 remonte au 2 juin 2015 (24-30). D'un angle plus positif, cette année-là, les Blue Jays avaient conclu leur saison avec un dossier de 93-69 et ils sont passés à deux victoires d'atteindre la Série mondiale.

Chase Anderson (1-0) a espacé trois coups sûrs en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Corey Knebel a lancé en huitième, puis Neftali Feliz a mérité un troisième sauvetage.

«Je ne l'ai jamais vu aussi bon, a indiqué le gérant des Brewers, Craig Counsell, à propos d'Anderson. Ses lancers étaient excellents. Sa balle rapide déjouait les frappeurs et sa balle courbe est son arme de prédilection maintenant.»

La longue balle de Villar était sa troisième de la saison. Broxton a poussé au marbre Domingo Santana, qui avait frappé un double.

À son retour dans la formation des Blue Jays, Donaldson a connu une soirée de 0 en 2 avec deux buts sur balles. Jarrod Saltalamacchia l'a remplacé sur les buts en neuvième.

Mardi, le joueur de troisième but a été retiré au bâton comme frappeur suppléant en neuvième, dans un gain de 4-3 des Brewers. Sa blessure au mollet était réapparue dimanche, à St. Petersburg.

Marcus Stroman (1-1) a lancé pendant tout le match, accordant deux points et sept coups sûrs.

Russell Martin était 0 en 20 cette saison avant de cogner un double en septième.

«Je crois que nous avons la meilleure attaque de la ligue. Je sais que c'est le cas, a insisté Stroman. Nous éprouvons seulement quelques difficultés en ce moment. Je sais que quand les joueurs vont retrouver leur élan, ça va faire peur. Il n'y a aucune raison de paniquer, ce n'est que la première semaine de la saison.»

Les Blue Jays entameront jeudi soir une série de quatre matches contre les Orioles de Baltimore, à Toronto.